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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

На слушаниях в Екатеринбурге «завернули» проект мусороперерабатывающего завода

На слушаниях в Екатеринбурге «завернули» проект мусороперерабатывающего завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября, ФедералПресс. В здании администрации Екатеринбурга состоялись общественные обсуждения проекта мусороперерабатывающего завода ООО «Ведущая утилизирующая компания», который разместится на севере Академического района по адресу: Савкова, 45.

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