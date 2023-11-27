На слушаниях в Екатеринбурге «завернули» проект мусороперерабатывающего завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября, ФедералПресс. В здании администрации Екатеринбурга состоялись общественные обсуждения проекта мусороперерабатывающего завода ООО «Ведущая утилизирующая компания», который разместится на севере Академического района по адресу: Савкова, 45.
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