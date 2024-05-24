Необоснованное решение Омского городского Совета отменено – права и законные интересы предпринимателей восстановлены

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко на протяжении ряда последних лет использовал различные формы отстаивания интересов строительных компаний, функционирующих в г.
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