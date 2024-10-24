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Онколог Вихлянов: Повторяющиеся ожоги слизистой пищевода могут привести к раку

Онколог Вихлянов: Повторяющиеся ожоги слизистой пищевода могут привести к раку

Онколог Игорь Вихлянов предостерег от слишком горячего чая. Об этом пишет Лента.ру. По словам врача, термический ожог от обжигающе горячих напитков может стать триггером для развития рака полости рта или пищевода.

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