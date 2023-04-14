Военное обозрение

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Глава украинской разведки: если не будет успешного наступления ВСУ, Запад прекратит помогать Киеву

Глава украинской разведки: если не будет успешного наступления ВСУ, Запад прекратит помогать Киеву

Если не будет успешного наступления ВСУ, Запад прекратит помогать Киеву. Как минимум, в этом случае у него возникнут серьезные вопросы к украинскому руководству.

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