Ночные налеты! Массированная атака России дронами и ракетами: взрывы в восьми наших регионах

В Курской области были сбиты 37 беспилотников и 4 ракеты «Точка-У», в Воронежской области уничтожено 37 дронов, в Белгородской - 17, в Нижегородской - 11, в Волгоградской - 9, в Брянской - 3, в Орловской - 2, и еще 1 - в Ростовской области.