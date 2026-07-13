На трассе М-5 произошло ДТП со смертельным исходом

В понедельник утром в 05:45 на 1767-м км автодороги М-5 «Урал» произошла серьёзная авария. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21150», молодой человек 2003 года рождения, при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку.