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На трассе М-5 произошло ДТП со смертельным исходом

На трассе М-5 произошло ДТП со смертельным исходом

В понедельник утром в 05:45 на 1767-м км автодороги М-5 «Урал» произошла серьёзная авария. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21150», молодой человек 2003 года рождения, при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку.

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