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Украинские дроны нацелились на металлургический комбинат в Липецке

Украинские дроны нацелились на металлургический комбинат в Липецке

На обломках одного из дронов-камикадзе обнаружена надпись-послание боевика ВСУ.Один из уничтоженных ударных дронов, который был запущен украинскими вооруженными подразделениями, был нацелен на удар по Липецкому металлургическому комбинату.

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