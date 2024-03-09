Украинские дроны нацелились на металлургический комбинат в Липецке

На обломках одного из дронов-камикадзе обнаружена надпись-послание боевика ВСУ.Один из уничтоженных ударных дронов, который был запущен украинскими вооруженными подразделениями, был нацелен на удар по Липецкому металлургическому комбинату.
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