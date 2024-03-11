Ушла из жизни карельский журналист Марина Трубина

Сегодня, 11 марта, ушла из жизни журналист Марина Трубина. Об этом сообщил Союз журналистов Карелии. В разные годы Марина Кимовна работала в газете «Наблюдатель», в частном издании «Рысь Важная», пресс-службе правительства Карелии.