Путин: оборонная промышленность России набирает обороты

Оборонная промышленность России набирает обороты, заявил глава государства Владимир Путин. Кадры беседы президента РФ с военнослужащими после церемонии вручения золотых звезд Героям России опубликовал журналист Павел Зарубин.
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