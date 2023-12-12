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Велемудр. Мир тесен.

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Исцеляющая сила эхинацеи

Исцеляющая сила эхинацеи

Эхинацея является природным целителем, в ней содержится много биологически активных веществ. Это полисахариды, эфирные масла, гликозиды, сапонины, смолы, органические кислоты (в том числе полиненасыщенные жирные) и фитостерины, алкалоиды, дубильные вещества; феноловые кислоты – обладающие антисептическими свойствами; полиены – вещества, уничтожающие многие виды грибков.

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