Исцеляющая сила эхинацеи

Эхинацея является природным целителем, в ней содержится много биологически активных веществ. Это полисахариды, эфирные масла, гликозиды, сапонины, смолы, органические кислоты (в том числе полиненасыщенные жирные) и фитостерины, алкалоиды, дубильные вещества; феноловые кислоты – обладающие антисептическими свойствами; полиены – вещества, уничтожающие многие виды грибков.