Новые данные о загадочном объекте на дне Тихого океана: какое сенсационное заявление сделали ученые Евгения КомароваУченые внимательно изучили данные о местонахождении обломков внеземного объекта неизвестного происхождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии