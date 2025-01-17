Финансист Мехтиев заявил о рисках ипотеки с низким взносом

Основатель платформы «Кредчек» Эльман Мехтиев выразил мнение, что одним из основных рисков для российского рынка недвижимости является активное предоставление ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, наблюдаемое в последние годы.
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