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Закон, порядок, государство

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Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга поздравил коллектив Военной академии МТО со 125-летием

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга поздравил коллектив Военной академии МТО со 125-летием

Генерал-полковник Андрей Булыга передал слова поздравления от имени Министра обороны РФ и пожелал офицерскому, преподавательскому составу и курсантам академии настойчивости, профессиональных успехов и достойного служения Российской Федерации.

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