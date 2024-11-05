Жители Хорошевского могут прокачать навыки кибербезопасности на городском сайте

Квиз «Безопасный клик» стал доступен посетителям сайта онлайн-проекта «Перезвони сам». Как сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы, новая викторина поможет проверить свои знания о цифровой гигиене и больше узнать о защите от киберпреступников.