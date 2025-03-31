Секреты мягких куличей. Готовим мягкие, сладкие и влажные куличи на Пасху: невероятно ароматные и очень вкусные

Кулич — это традиционная пасхальная выпечка, символизирующая возрождение и праздничное торжество. Он представляет собой высокую, пышную сдобную булку, обильно сдобренную яйцами, маслом, молоком и сахаром.
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