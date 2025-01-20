Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Миллионы россиян не знают как им улучшить свои жилищные условия, а тут...Бастрыкин заинтер...
  • Катерина
    "Мир поймет, что Америка - это единственный маяк..."-----------------------------------------------  Дожить  бы  до  ...Третья часть Мерл...
  • Катерина
    Понравилась  статья.  БРАВО  АВТОРУ!!!  Сходила  по  ссылке  на  первоисточник.  Комментарии - СУПЕР!  Всё  таки,  та...Третья часть Мерл...

Пушилин сообщил о взрыве шахты «Белицкая» украинскими войсками в ДНР

Пушилин сообщил о взрыве шахты «Белицкая» украинскими войсками в ДНР

Украинские войска при отступлении на красноармейском направлении взорвали шахту «Белицкая» на территории Донецкой народной республики (ДНР), нанося ущерб, чтобы затруднить восстановление местной инфраструктуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх