Украинские войска при отступлении на красноармейском направлении взорвали шахту «Белицкая» на территории Донецкой народной республики (ДНР), нанося ущерб, чтобы затруднить восстановление местной инфраструктуры.
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