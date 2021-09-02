Китай стал наказывать другие страны за непослушание

События в миреПолитикаКитай стал наказывать другие страны за непослушание Китай на глазах осваивает инструмент давления, который до последнего времени применял только Запад, – экономические санкции.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктория Козина (Гуща)МО-ЛО-ДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+++++++++++++Nikolai BaranixinБрать пример с Китая, и немедленно!ВВВладимир ВитковскийБраво, КИТАЙ ! Добивай шпрот помойных !!!БОБорис ОсиповНе хер дергать Красного Дракона за хвост...Rustam KuchkarovКитай уже силён, - это окрепший и уверенный в себе Дракон. Китай никому не друг, но с ним надо иметь соглашения, договора, контракты, входить с ним в альянсы, но не конфликтовать.Владислав МалиновскийКитай ведет свою политику и вправе как держава отстаивать свои интересы.Комментировать
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