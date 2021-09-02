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Китай стал наказывать другие страны за непослушание

Китай стал наказывать другие страны за непослушание

Китай на глазах осваивает инструмент давления, который до последнего времени применял только Запад, – экономические санкции.

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Виктория Козина (Гуща)
МО-ЛО-ДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+++++++++++++
Nikolai Baranixin
Брать пример с Китая, и немедленно!
Владимир Витковский
Браво, КИТАЙ ! Добивай шпрот помойных !!!
Борис Осипов
Не хер дергать Красного Дракона за хвост...
Rustam Kuchkarov
Китай уже силён, - это окрепший и уверенный в себе Дракон. Китай никому не друг, но с ним надо иметь соглашения, договора, контракты, входить с ним в альянсы, но не конфликтовать.
Владислав Малиновский
Китай ведет свою политику и вправе как держава отстаивать свои интересы.

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