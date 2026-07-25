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Zero Hedge

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'Largest Group Of TDS Sufferers Ever Put Together': Trump Delivers Remarks At Correspondents' Dinner

'Largest Group Of TDS Sufferers Ever Put Together': Trump Delivers Remarks At Correspondents' Dinner

'Largest Group Of TDS Sufferers Ever Put Together': Trump Delivers Remarks At Correspondents' Dinner Authored by Emel Akan via The Epoch Times, President Donald Trump attended the rescheduled White House Correspondents’ Dinner in Washington on July 24.

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