Гаврилов: Риторика Запада стала агрессивнее из-за успехов ВС РФ

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что успешные действия российской армии и провал контрнаступления Вооруженных сил Украины вынудил Запад делать все более враждебные и агрессивные заявления, сообщает РИА Новости.
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