Гаврилов: Риторика Запада стала агрессивнее из-за успехов ВС РФ

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что успешные действия российской армии и провал контрнаступления Вооруженных сил Украины вынудил Запад делать все более враждебные и агрессивные заявления, сообщает РИА Новости.