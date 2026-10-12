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"Худшее, что могло случиться". Джордж Клуни прокомментировал смерть сына Синди Кроуфорд

"Худшее, что могло случиться". Джордж Клуни прокомментировал смерть сына Синди Кроуфорд

Джордж Клуни прокомментировал смерть единственного сына своего близкого друга Рэнди Гербера и его жены Синди Кроуфорд — Пресли Гербера, который недавно умер в рехабе.

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