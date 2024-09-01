Рунический гороскоп на неделю: что ожидает каждый знак зодиака со 2 по 8 сентября Ольга ВайленкоВ современном мире, когда каждый день может приносить неожиданные события и вызовы, особенно важно найти ориентиры, которые помогут нам справляться с трудностями и принимать правильные решения.