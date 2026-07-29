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Строительство 21 века

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С чего начать ремонт квартиры: мой алгоритм от хаоса к порядку

С чего начать ремонт квартиры: мой алгоритм от хаоса к порядку

Когда я впервые столкнулась с необходимостью капитального ремонта, голова шла кругом от вопросов. С какой комнаты стартовать, чтобы не создать себе лишних проблем? Интуитивно хотелось побыстрее привести в порядок спальню, чтобы было где спать, или кухню, ведь без готовки долго не протянешь.

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