С чего начать ремонт квартиры: мой алгоритм от хаоса к порядку

Когда я впервые столкнулась с необходимостью капитального ремонта, голова шла кругом от вопросов. С какой комнаты стартовать, чтобы не создать себе лишних проблем? Интуитивно хотелось побыстрее привести в порядок спальню, чтобы было где спать, или кухню, ведь без готовки долго не протянешь.