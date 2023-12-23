23 декабря в Архангельской области ожидается до +2°С

В субботу, 23 декабря, в Архангельской области синоптики обещают облачную с прояснениями погоду.По информации Северного УГМС, в большинстве районах области пройдет мокрый снег, местами переходящий в дождь, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.