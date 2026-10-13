Жало пчелы оказалось крошечным насосом, который продолжает работать после укуса

Пчелиное жало способно продолжать атаку даже тогда, когда само насекомое уже погибло. Биологи и инженеры из Университета Маккуори в Австралии впервые детально рассмотрели этот процесс и выяснили: отделившийся орган работает как автономный микроскопический насос.