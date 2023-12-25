Транспортными полицейскими в Иркутске раскрыта кража оборудования железнодорожной организации стоимостью почти 6,2 млн рублей

В полицию с заявлением о хищении обратился представитель железнодорожной организации. В ходе инвентаризации имущества, числящегося на балансе предприятия, в отделе инженерных изысканий в кладовых, расположенных на территории областного центра, выявлена недостача средств измерений общей стоимостью почти 6,2 млн рублей.
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