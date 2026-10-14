finnifty 1hr FINNIFTY FUTURES NSE_DLY:FINNIFTY1! saimandali FINNIFTY: A MASSIVE 2,200-POINT CRASH AHEAD? **Is FINNIFTY preparing for a major bearish move?** FINNIFTY is currently trading around **25,000**, and something interesting is developing on the **1-Hour Timeframe (1H)**.
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