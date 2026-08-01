Новый виток мобилизационного беспредела: в Киеве полицейские применили силу к водителю, вытащив его из салона автомобиля.
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Новый виток мобилизационного беспредела: в Киеве полицейские применили силу к водителю, вытащив его из салона автомобиля.
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