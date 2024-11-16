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"Спецоперация по законам войны, но не по сценарию! ВСУ бросили позиции на четырёх направлениях". Последние новости СВО 16 ноября 2024 года

"Спецоперация по законам войны, но не по сценарию! ВСУ бросили позиции на четырёх направлениях". Последние новости СВО 16 ноября 2024 года

Украинские боевики ВСУ отступают на всех четырёх направлениях по линии боевого соприкосновения. Армия Зеленского скоро капитулирует.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Однако под Курском что-то не ладится.
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