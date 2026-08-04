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Почти половина дальневосточников готовы пересесть на электрички

Почти половина дальневосточников готовы пересесть на электрички

Авито Авто и Авито Реклама опубликовали масштабное исследование рынка электромобилей: почти половина россиян рассматривает покупку «зелёного» транспорта, а китайские производители установили новые рекорды дальности поездок.

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