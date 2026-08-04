Почти половина дальневосточников готовы пересесть на электрички

Авито Авто и Авито Реклама опубликовали масштабное исследование рынка электромобилей: почти половина россиян рассматривает покупку «зелёного» транспорта, а китайские производители установили новые рекорды дальности поездок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии