LUKAS COCH/EPA/TASS Администрация бывшего президента США Джо Байдена передала Украине ракеты для ударов по России, проигнорировав отчеты об опасности ядерной войны, заявил амемриканский журналист Такер Карлсон.
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