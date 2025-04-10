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Карлсон: США были готовы начать ядерную войну с Россией

Карлсон: США были готовы начать ядерную войну с Россией

LUKAS COCH/EPA/TASS Администрация бывшего президента США Джо Байдена передала Украине ракеты для ударов по России, проигнорировав отчеты об опасности ядерной войны, заявил амемриканский журналист Такер Карлсон.

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