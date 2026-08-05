Овчинский сообщил об открытии инсталляции к 70-летию Дня строителя

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский сообщил, что в Москве к 70-летию Дня строителя открыли световую инсталляцию на Ростовской набережной и стереоскопы с архивными фото столицы по всему городу .