Аргентина намерена вернуть Фолклендские острова, договорившись с Британией

Министерство иностранных дел Аргентины заявило о возобновлении переговоров о возвращении Фолклендских островов, которые, по мнению местных властей, были незаконно оккупированы Великобританией с 1833 года, сообщили на сайте ведомства.
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