Автомеханик Шабунин призвал водителей слить воду из бачка стеклоомывателя

Перед наступлением холодов автовладельцу следует проверить и смазать уплотнительные резинки на дверях кузова автомобиля, проверить плотность антифриза и тормозной жидкости, а также устранить появившиеся за лето кузовные дефекты.
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