NVIDIA представила технологию на основе искусственного интеллекта, которая пр...

NVIDIA представила технологию на основе искусственного интеллекта, которая призвана произвести революцию в NPCНа конференции CES 2024 NVIDIA представила технологию генеративного искусственного интеллекта, разработанную в сотрудничестве с Convai, которая призвана изменить поведение NPC в видеоиграх.
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