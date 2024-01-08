NVIDIA представила технологию на основе искусственного интеллекта, которая пр...

NVIDIA представила технологию на основе искусственного интеллекта, которая призвана произвести революцию в NPCНа конференции CES 2024 NVIDIA представила технологию генеративного искусственного интеллекта, разработанную в сотрудничестве с Convai, которая призвана изменить поведение NPC в видеоиграх.