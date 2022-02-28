НХЛ приостановила отношения с деловыми партнерами из России и работу русскоязычных соцсетей и сайтов

НХЛ отреагировала на ситуацию на Украине. «Национальная хоккейная лига призывает к скорейшему мирному урегулированию конфликта.

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