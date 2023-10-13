Украинский футболист сбежал в Россию от Киевского режима

Игрок украинского "Шахтёра" Александр Распутько покинул свою команду после матча в Бельгии.Как сообщает Readovka, 19-летний украинский футболист Александр Распутько таинственным образом исчез после игры с клубом "Антверпен" в Бельгии.
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