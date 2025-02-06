Кадры, кредиты и сборы решают не всё. Автомобильные грузоперевозки в 2025 году столкнуться с внутренними и внешними проблемами

Логистика адаптируется к новым условиям: возникают новые цепочки поставок, вместо грузовиков иностранных брендов, уходящих с российского рынка, транспортные компании переориентируются на автомобили отечественных производителей, а чтобы справиться с нехваткой рабочих рук, в отрасли активно внедряется цифровизация.