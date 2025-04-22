В России появился техсовет по развитию морских беспилотников

В пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщили, что в России сформирован Технический совет по развитию беспилотных морских систем, который будет работать над внедрением новых технологий в Военно-морской флот.
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