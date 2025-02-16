В FT назвали темы экстренного саммита ЕС в Париже

Европейские лидеры на экстренной встрече в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве «сил перестраховки», сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
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