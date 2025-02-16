Русская весна
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Русская весна

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В FT назвали темы экстренного саммита ЕС в Париже

В FT назвали темы экстренного саммита ЕС в Париже

Европейские лидеры на экстренной встрече в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве «сил перестраховки», сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
пусть идут 🐀🐐..пиздюлей отхватят и плюсом  свои страны потеряют!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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