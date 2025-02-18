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Маск оценил компетентность прибывших в Эр-Рияд Лаврова и Ушакова

Маск оценил компетентность прибывших в Эр-Рияд Лаврова и Ушакова

Бизнесмен и руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск отметил высокую компетентность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова, прибывших в Эр-Рияд для участия в переговорах с американскими представителями.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
И чего? А если бы он сказал диаметрально противоположное?
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