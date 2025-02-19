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В Госдуму внесут законопроект об увеличении штрафа за непристегнутый ремень

В Госдуму внесут законопроект об увеличении штрафа за непристегнутый ремень

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму пакет законопроектов об увеличении административного штрафа за управление автомобилем или перевозку пассажиров без ремня безопасности до 3 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе партии.

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