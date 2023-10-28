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Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Ливана ракеты

Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Ливана ракеты

Израильские военные заявили о перехвате выпущенной из Ливана ракеты класса «земля — воздух». «Армия обороны Израиля перехватила ракету класса «земля — воздух», которая была выпущена из Ливана по беспилотнику ЦАХАЛ», — говорится в заявлении.

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