Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Ливана ракеты

Израильские военные заявили о перехвате выпущенной из Ливана ракеты класса «земля — воздух». «Армия обороны Израиля перехватила ракету класса «земля — воздух», которая была выпущена из Ливана по беспилотнику ЦАХАЛ», — говорится в заявлении.