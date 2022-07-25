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Гигантская лестница

Гигантская лестница

Гигантская лестница Ольянтайтамбо (Перу).На самом деле это террасные ступени специально для сельского хозяйства (такой же стиль ведения сельского хозяйства можно найти в Мачу-Пикчу), поскольку в горах Перу заниматься сельским хозяйством сложно.

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