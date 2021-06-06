БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Каспаров рассказал, какое задание Запад дал российской оппозиции

Каспаров рассказал, какое задание Запад дал российской оппозиции

  Каковы на самом деле идейные воззрения сбежавших заграницу российских либералов на судьбу «своей» страны и «своего» народа.

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абрам вербин
Как шахматист смог превратиться в такое быдло?
Nikolay Stepanov
Он полез в политику, не понимая, что, почти по словам Великого Эйнштейна, политика намного сложнее, чем шахматы. В не очень далёкие времена с такими кончали ледорубами. Путин и этим брезгует.
абрам вербин
:) Вопрос был риторический. Но, благодарю Вас за точное разъяснение.
Александр Силяков
Как ублюдок смог стать гроссмейстером?
Владимир Афанасьев
этот жидёнышь, обосрал в своё время Азербайджан, где его выпествовали и дали дорогу в жизнь, когда умер его отец , с лёгкой руки Ботвинника, он из Ванштейна превратился в Каспарова , это фамилия его матери, а в дальнейшем переехав в Россию он и её обосрал и из- за бугра продолжает поливать всё и всех грязью. Есть евреи как люди, а такие жидёныши не знай откуда берутся.
абрам вербин
даже ублюдки могут чему-нибудь хорошо выучиться. тем не менее, ублюдок остаётся ублюдком.
абрам вербин
Есть евреи, а есть жиды. Это разные народы.
Michael Shap
неправильная постановка вопроса -нужно - "как гроссмейстер стал ублюдком" - а таких не один
Александр Силяков
Правильная постановка вопроса, ублюдком он стал раньше
Nikolay Stepanov
Ну, шахматы у него не отнимешь! Гроссмейстером он стал в 17 лет, а в 1980 году - международным гроссом. Тогда он не был отщепенцем. Но фамилию рано пришлось поменять с еврейской на армянскую (матери), иначе хода бы ему не дали. Доказательство - судьба Льва Псахиса, который в те же годы дважды становился чемпионом СССР, поделив первое место с А.Белявским (1980) и с Каспаровым (1981), а ему даже гроссмейстера не присвоили. У меня сохранился журнал Шахматы (Рига) за 1974 год, там на фотоснимке "играет одиннадцатилетний кандидат в мастера Гарик Вайнштейн".
Nikolay Stepanov
Ну, шахматы у него не отнимешь! Гроссмейстером он стал в 17 лет, а в 1980 году - международным гроссом. Тогда он не был отщепенцем. Но фамилию рано пришлось поменять с еврейской на армянскую (матери), иначе хода бы ему не дали. Доказательство - судьба Льва Псахиса, который в те же годы дважды становился чемпионом СССР, поделив первое место с А.Белявским (1980) и с Каспаровым (1981), а ему даже гроссмейстера не присвоили. У меня сохранился журнал Шахматы (Рига) за 1974 год, там на фотоснимке "играет одиннадцатилетний кандидат в мастера Гарик Вайнштейн".
Сергей Львов
он и был таким
Василий Захаров
ДАЖЕ У ТАКИХ НАРОДОВ КАК АРМЯНЕ И ЕВРЕИ РОЖДОЮТСЯ УБЛЮДКИ КАСПАРОВЫ.
Андрей
Каспаряну не дожить до этого, подохнет на чужбине!!!))
Сергей Лазарев
к нему можно обращаться просто - грязный гарри. Наши братья недавно, преподали нам важный урок, как поступать с грязыми гарри)))
борис бочкун
Я. считаю , что всех кто уехал за границу- бизнесмены, с навороваными деньгами, спортсмены -которые нормально не могут играть за свою страну,потому что им там говорят- Россия будет чемпион- назад не возьмём те которые уехали на ПМЖ и получают от России пенсию-лишить навсегда Российского гражданста, забрать ВСЁ и запретить вьезд в Россию-навсегда. Вот тогда и посмотрим,как им там будет жить "прекрасно"
vilnap субботкин
Что путиноиды, что либерасты для простого народа - это одна демократическо-капиталистическая шваль. Хрен редьки не слаще. Все живут за счёт работяг. И всем им от нас, простых россиян, что-то надо.
vilen petrov
особенно рассмешило суждение об американской мощи-поставить вооружение-а чего поставят,хвалёные F 22 ?F 35серьёзно уступают российским самолётам,хвалёные танки абрамс глрят как свечки даже от старых советских гранатомётов,ракеты томогавки показали себя вовсей красе в сирии не сумев поразить ни одной цели,а выпущено было больше сотни,джавелины максимально 2 км,наш фогот 18 и так далее и так далее,ядерное оружие-последняя ракета была выпущена в 1991 году,противоракеты в отдалённой перспективе не справятся с гиперзвуком и возможни поправить положение не предвидется,так как потребуют солидных вложений,а доллар скатился в инфляцию,да и внешний долг больше ввп штатов,если память не изменяет 1,2 ввп.
vilnap субботкин
Знаешь, Петров, нас капиталистической военной болтовнёй не запугаешь. Мой дед в своё время и не такое прошёл. Другое дело, наши власти. Мы им нужны на кануне выборов. Тут они все соловьями заливаются. Чего только не услышишь! Но надоело слушать эти соловьиные трели. И от обнулёныша и от его оппонентов. Пора русским работягам стать хозяевами в своём доме. А наш дом - это великая Россия. Я лично Путину перестал верить. Как понять. Олигархи жиреют, а работящая Россия беднеет? Ну и эта западная сволочь туда же. И все они заботятся о нас, убогих, сирых да грешных. А мы и без них разберёмся.
vilen petrov
что пора гнать капиталистов поганой метлой-с этим не поспоришь,но нельзя идти путём майдана и уповать на новые лица-что из этого получается печальный пример украина,нужен руководитель болеющий за СВОЮ страну,в данном случае я не против Путина,но подводит его команда и окружение которым говорить нет он так и не научился,он говорит правильные вещи,но исполнение его наказов на весьма низком уровне,взять к примеру Медведева обделался по самые уши-и что?он убедительно доказал,это отмечено и счётной палатой,не умеет работать в команде,планов у него не было никаких и больше того показатели поставленных задач президентом не были включены в планы,но Путин вместо того,чтобы гнать его поганой метлой из власти-назначает его своим заместителем в совете безопасности,а с недавних пор делает его куратором по космосу-результат двух "великих специалистов" рогозина и медведева предсказуем из лидеров мы откатились на задворки космических держав,смешно ,но уже саудовская аравия имеет свой исследовательский зонд на орбите марса,а рогозин строит сверх тяжелую ракету за триллион рублей-а на хрена она нужна???и восточный и эта ракета это просто распил денег,а самый перспективный проект-морской старт ржавеет,вот такими назначениями президент и подрывает свой авторитет.
vilnap субботкин
Ну, вот и думай, товарищ Петров после всего выше сказанного за кого стал стоять Путин. За простой русский народ, который год из года оказывает ему своё уважение и доверие. Или же он ставленник поганых капиталистов-олигархов. Хорошо начал Путин, но плохо оканчивает. И к тому же у Путина самая чистая задница в мире. как у лидера страны. У него огромное количество жополистов, которые сделали из него безгрешного богоподобного. Такое наша страна уже проходила при Сталине. Как сказал в своё время мудрый Ленин: "Долой обожествление вождей. и да здравствует их авторитет". Я так же против майдана. но есть выборы. Я убеждён. что не оскудела Россия на умных и деловых людей. А Путин и его команда уже устарел для будущего моей любимой страны. Путин. как Брежнев, стареет, и тот застой. который у нас есть ничего хорошего нам всем не принесёт.
Michael Shap
Срочно! Каспарова в президенты Франции и Германии одновременно, а ещё в США, Эстонию, Латвию и Литву, Каспарова назначить Далай-ламой и Пророком Мухамедом одновременно
МагаданОдесса Омчак
гарик-пидарик с головой не дружит! он думает тем местом, куда его трахают.
Геннадий Мякишeв
Жертва аборта этот Гарик
ажуван гилязов
Эти люди сами себе кажутся такими способными. Я бы им предложил необитаемый остров, что бы они могли там реализовать все свои способности, устроить красивую достойную жизнь, что бы другие люди могли бы полюбоваться и позавидовать.
Татьяна Бушмелева
"ваша свобода размахивать руками кончается там где начинается мой нос" "Берега" таким показывать надо. Они любят изображать из себя страдальцев от "рыжыма" - ну раз просят страданий, то надо им их дать. Каспаров с чего лает как пнутая собака? его ж ещё не "пинали"? И как показывает жизнь - будет выпрашивать пока не получит то чего просит. Надо дать, я считаю. Чего там мы его лишили по его словам? - лишим взаправду. "Лучше грешным быть чем грешным слыть"
Валерий Денисов
Да, это действительно враги России и прогресса.

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