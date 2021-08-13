В США вышел на свободу самый смертоносный штамм COVID-19 Vasilisa02Теперь умрут все: в США открыт или создан новый штамм коронавируса, который, как обещают американские учёные, может быть на 82 % смертоноснее тех, что уже терзают человечество.
В США вышел на свободу самый смертоносный штамм COVID-19 Vasilisa02Теперь умрут все: в США открыт или создан новый штамм коронавируса, который, как обещают американские учёные, может быть на 82 % смертоноснее тех, что уже терзают человечество.
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