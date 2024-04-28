Хабаровчанина будут судить за фейки о ВС РФ

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу сообщила, что один из жителей Хабаровска будет представлен перед судом за размещение ложной публикации о деятельности Вооруженных сил России.
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