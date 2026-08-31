«Танцевал сам с собой»: почему свадебный танец Медведевой и Гайнутдинова высмеяли в Сети

Фанаты обсуждают кадры с торжества. Евгения Медведева с мужем Ильдаром Гайнутдиновым кадр видеоДвукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и хореограф Ильдар Гайнутдинов сыграли свадьбу 29 августа в отеле The Carlton.