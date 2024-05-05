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Кожевников о турне «России 25»: «На ЧМ политиканы из ИИХФ не пускают, значит, обязаны придумывать свое. Большой тур мне нравится, рейтинги окажутся выше, чем у финала Кубка Гагарина»

На турнире Лига Ставок Большой тур сборная «России 25» играет против команд Беларуси и Казахстана. – Как относитесь к идее Большого тура? – Ребята, давайте исходить из того, что есть и что возможно.

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