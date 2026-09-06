В России найден способ подавления Starlink

В России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink. Как устроена новая система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», какими словами оценивает ее противник и что нужно сделать для того, чтобы данный комплекс стал обязательным элементом антидронной ПВО России? Фото: @ Science Photo Library/imago/Global Look Press Как известно, спутниковая группировка Starlink является альфой и омегой всей системы боевого управления ВСУ, универсальной платформой, без которой боевая эффективность ВСУ многократно снизится.
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