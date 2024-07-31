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Американцы уже сбежали с позорной Олимпиады в Париже. Кто следующий?

Американцы уже сбежали с позорной Олимпиады в Париже. Кто следующий?

Интересная жизнь с Vera Star Олимпиада-2024 которая проходит сейчас во Франции, уже успела подарить всему миру новые достижения и рекорды, а некоторые атлеты уже успели взойти на пьедестал для получения наград.

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Комментарии
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Татьяна Х
Всё же в мире больше адекватных людей, раз так отреагировали на открытие олимпиады.
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8 час.
лл
лина любимцева
Да... парижская олимпиада не только позорная, она еще И ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ!! Тьфу!!
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2 час.

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